Kornwestheim Autozug-Diebe legen Geständnisse ab

Kornwestheim - Am dritten Tag des Prozesses um Diebstahl von hochwertigem Autozubehör von Güterzügen unter anderem in Kornwestheim und Sindelfingen ist Bewegung in das Verfahren gekommen. Die beiden 52 und 40 Jahre alten Angeklagten legten umfassende Geständnisse ab und räumten die in der Anklage aufgeführten 31 Taten zwischen Januar 2018 und Dezember 2020 ein. Vorausgegangen waren so genannte Verständigungsgespräche zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Danach wurden den beiden Männern Haftstrafen zwischen drei Jahren und acht Monaten und vier Jahren und vier Monaten in Aussicht gestellt.