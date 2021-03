Kornwestheim Axtschwingender Vier- oder nagender Zweibeiner?

Lange warten müssen sie auf eine Antwort nicht. Denn wie es der Zufall so will, haben Stadtgärtner Jörg Raff und Christine Hartkorn, Mitarbeiterin der Umwelt-Stabstelle, zur gleichen Zeit die Idee, die ramponierten Bäume unter die Lupe zu nehmen. Und klar ist: Vor Ort lässt es sich besser diskutieren, aber auch leidenschaftlicher. Den Vorwurf der nagenden Pferde beantwortet Hartkorn nur mit einem Kopfschütteln. Die Spurensuche geht weiter. „Die abgeriebenen Stellen könnten von Tieren sein. Die Schnitte und Kerben sind sicherlich durch ein Werkzeug wie eine Axt entstanden“, spekuliert Jörg Raff, „es könnte eine Mischung aus beidem sein.“ Also ein axtschwingender Vierbeiner? Oder ein nagender Förster? Wer ist der Täter? Die Antwort bringt kein Brief, keine Diskussion, kein Spekulieren. Sondern ein Anruf.