Zusammen mit Beschäftigten aus seinem Büro und mit Mitgliedern der Grünen vor Ort erkundet der Landtagsabgeordnete Jürgen Walter in diesen Tagen die Städte in seinem Wahlkreis. In Kornwestheim legte er einen Stopp bei der Ayasofya-Moschee an der Sigelstraße ein. Und das, hofft Gemeindepressesprecher Muhsin Acar, machen künftig viele Kornwestheimer, wenn die Moschee voraussichtlich 2022 erst einmal fertiggestellt ist. Sie solle zu einem neuen Anlaufpunkt in der Stadt werden. Die Tür werde auf jeden Fall offen sein, verspricht Seda Erkan aus dem Vorstand.