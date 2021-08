Kornwestheim B 27 a für Monate gesperrt

Im ersten Bauabschnitt wird der westliche und östliche Anschluss an die B 27 sowie an die Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen umgestaltet. „Dadurch sollen die Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte verbessert werden“, so das Regierungspräsidium. Zudem werde die Fahrbahn im Bereich der Knotenpunkte erneuert. Für den ersten Bauabschnitt hat das RP den ganzen September einkalkuliert.