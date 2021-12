Erster Bauabschnitt noch bis Januar

Der aktuelle Zeitplan sieht wie folgt aus: Im ersten Bauabschnitt werden der westliche und östliche Anschluss an die B 27 sowie an die Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen umgestaltet. Der erste Bauabschnitt soll Mitte Januar 2022 nach einer kurzen Winterpause über den Jahreswechsel abgeschlossen werden. Nach jetzigem Stand beginnt ab Mitte Januar 2022 bis ins Frühjahr 2022 der zweite Bauabschnitt mit dem Umbau der Kreuzung B 27a/L 1143. Im abschließenden dritten Bauabschnitt wird im Frühjahr 2022 die Asphaltdeck- und abschnittsweise auch die darunterliegende Asphaltbinderschicht der B 27a im gesamten freien Streckenabschnitt erneuert. Saniert werden zudem die Auf- und Abfahrtsrampen der B 27 an der Anschlussstelle Kornwestheim-Süd.