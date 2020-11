Kornwestheim B 27-Brücke gesperrt

Kornwestheim - Gerade einmal elf Monate hat es gedauert: Die erste Hälfte der neuen Gumpenbachbrücke steht, und in Kürze dürfen die Autofahrer sie auch benutzen. Am Wochenende wird die Verkehrsführung im Bereich der Großbaustelle im Norden Kornwestheims geändert. Der Verkehr in Fahrtrichtung Ludwigsburg wird auf das neue Brückenbauwerk umgelenkt, das in Seitenlage – also noch nicht an seinem ursprünglichen Standort – errichtet worden ist. Anschließend kann der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart vom alten westlichen Brückenbauwerk über das alte östliche Brückenbauwerk geführt werden. Diese Verkehrsführung sei erforderlich, um mit den Vorarbeiten für den Abbruch des westlichen Brückenbauwerks beginnen zu können, schreibt das Regierungspräsidium Stuttgart in einer Pressemitteilung.