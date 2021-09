Kornwestheim B 27-Brücke: Teil zwei kracht zusammen

Wozu man wissen muss: Die Sprengung am Samstag ist die zweite an der rund hundert Meter langen B-27-Brücke. Die – eigentlich zweiteilige Brücke – wird nach einem modernen Verfahren neu gebaut, und das unter Verkehr. Erst wurde dabei das westliche Bauwerk neu errichtet, der alte Westteil im Dezember gesprengt, der neue herangeschoben. Nun passiert das gleiche mit dem Ostteil der Brücke, der in den vergangenen Monaten neu gebaut worden ist.