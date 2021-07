Kornwestheim B-27-Brücke wird deutlich früher fertig

Kaum Beschwerden

Generell, so betonen es Weirich und Heß, laufen die Arbeiten gut. Es gebe kaum Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm und Dreck – zu Beginn der Baumaßnahmen hatten die Kornwestheimer rund um den Klingelbrunnen derlei befürchtet. „Einmal hat eine Frau uns berichtet, dass das Licht eines Krans in ihr Schlafzimmer leuchtet“, erzählt Caroline Heß. „Das Problem konnten wir lösen“, sagt sie lächelnd. Die Corona-Pandemie habe die Arbeiten zwischenzeitlich erleichtert, vor allem bei Vollsperrungen in der Vergangenheit, sagt Weirich. „Dass weniger Autos unterwegs waren, hat an der Stelle geholfen.“ Allerdings habe sich die Lieferung von Bauholz verzögert, so Heß. Zu Problemen habe das aber nicht geführt.

Neue Ampeln für Kornwestheim

Verkehr

Wegen des Neubaus der Gumpenbachbrücke und der damit einhergehenden Sperrung der Ein- und Ausfahrt Kornwestheim Nord richtet die Stadt nun an zwei Kreuzungen Ampeln neu ein. Eine Lichtanlage wird an der Kreuzung Zeppelinstraße und Mühlhäuser Straße stehen, die andere am Kimry-Platz und der Theodor-Heuss-Straße. Aufgestellt werden sie am Mittwoch, 28. Juli.

Feldversuch

Fußgänger bekommen nicht mehr automatisch Grün, sie müssen dies anfordern. Die Stadt will den „Feldversuch“ auch noch nach Beendigung der Baustelle laufen lassen, um zu testen, wie sich der Verkehr nach der Sperrung unter normalen Verkehrsbelastungen verhält.