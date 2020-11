Am Dienstag wird die gesamte Fahrbahnbreite abgefräst. Der Verkehr kann mit verminderter Geschwindigkeit über die gefräste Fläche fahren. Am Mittwoch wird eine der beiden Spuren asphaltiert; sie kühlt über Nacht aus. Die zweite Fahrspur ist schließlich am Donnerstag an der Reihe. Am Abend des 3. Dezembers wird die gesamte Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.