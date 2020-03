Kornwestheim - Die Kornwestheimer müssen sich fürs kommende Wochenende auf mehr Verkehr im Stadtgebiet einstellen. Am Freitagabend, 19 Uhr, wird die Bundesstraße 27 Richtung Ludwigsburg gesperrt und erst am Montag, 5 Uhr in der Früh, wieder für den Verkehr freigegeben. Richtung Stuttgart steht den Autofahrern in diesem Zeitraum nur eine Fahrspur zur Verfügung.