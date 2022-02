In den Innendienst versetzt worden

Ann-Cathrin Koblinger zweifelte weder an der Glaubhaftigkeit des Kleinwagenfahrers noch daran, dass die Brüder auf der B 27 Rennfahrer gespielt haben. Das einzige, was die beiden mit Einsprüchen gegen Strafbefehle bei ihr erreichten, war eine Reduzierung ihrer Geldstrafen, weil sie – nun ohne Fahrerlaubnis – vom Außendienst in den Innendienst versetzt wurden und weniger verdienen. Das Amtsgericht Ludwigsburg hat als Strafe eine Sperre von jeweils drei Monaten verhängt, was sich auf die Strafbefehle nicht auswirkt, denn die Führerscheine waren gleich nach dem verbotenen Autorennen ohnehin vorläufig eingezogen worden.