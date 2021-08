Kornwestheim B 27: weitere Ausfahrt gesperrt

Baustelle seit Januar 2020

Seit Januar 2020 lässt das Regierungspräsidium Stuttgart die Gumpenbachbrücke neu bauen. Die Arbeiten am neuen, östlichen Bauwerk sind inzwischen abgeschlossen, der Verkehr in Richtung Ludwigsburg rollt bereits über diese neue Brücke. Autos in Fahrtrichtung Stuttgart fahren derzeit über das alte östliche Brückenbauwerk. Nachdem das alte westliche Bauwerk abgerissen wurde, laufen an selber Stelle zur Zeit die Arbeiten am Neubau. Darüber hinaus werden die westlichen Stütz- und Lärmschutzwände vor und nach dem westlichen Brückenbauwerk neu hergestellt.