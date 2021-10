Kornwestheim - Die Arbeiten am Ersatzneubau der Gumpenbachbrücke in Kornwestheim laufen seit Januar 2020. Um die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer so gering wie möglich zu halten, hat das Regierungspräsidium Stuttgart das Projekt in vier Bauphasen unterteilt, während derer die B 27 stets befahrbar blieb und weiterhin bleiben soll.