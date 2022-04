Kornwestheim B27a: Baustelle geht in die letzte Phase

22. April ist das neue Datum

Eigentlich sollten diese Arbeiten bereits im Oktober 2021 fertig sein. Doch nun ist der 22. April das neue Datum, auf das die Bauarbeiter zusteuern. Das Regierungspräsidium nennt mehrere Gründe, warum sich das Projekt um ein halbes Jahr verzögert hat. „Trotz umfassender Voruntersuchungen wurde während der Arbeiten vor Ort festgestellt, dass der Straßenuntergrund in den Knotenpunkten in weit größerem Umfang als erwartet nicht ausreichend tragfähig ist“, schreibt das RP in einer Mitteilung. Daher seien aufwendige Zusatz-Arbeiten zur Verbesserung des Bodens notwendig geworden. „Da die Verkehrsführung zu Beginn der Baumaßnahme angepasst werden musste und durch verspätete Lieferungen von Baustoffen wegen Materialengpässen kam es zu Verzögerungen im Bauablauf“, heißt es weiter. Und weil das alles so lange dauerte, hat sich die Baustelle bis in den Winter hinein gezogen, wo dann die nächsten Probleme auftraten: Schlechtes Wetter und „die am Jahresende allgemein auftretende Personalknappheit“ waren laut dem RP die Ursache dafür, dass die Arbeiten auf dieses Jahr verschoben werden mussten.