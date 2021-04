Kornwestheim Babywatching: Empathie durch Zuschauen

Dass die Kids während des Babywatchings ihre Beobachtungen an Grosch und ihre Kollegin weitergeben, soll Achtsamkeit trainieren, aber auch Einfühlungsvermögen. Dafür hakt Grosch auch nach: Als ein Kind flüstert, dass Frederick seine Socken ausgezogen hat, fragt sie, warum. „Weil es heute so warm ist“, weiß der Schüler. „Es geht darum, die passenden Worte zu finden, für das, was passiert“, erklärt Grosch.

Es wird viel reflektiert

Für rund 20 Minuten beobachten die Schüler das Baby und seine Mutter, dann signalisiert Grosch das Ende der Sitzung. „Wenn die Luft raus ist, mache ich auch mal früher Schluss.“ Wie zu Anfang hat auch jetzt jeder eine feste Rolle: Es gibt einen Abschlussgruß, die Matten werden weggeräumt. Dann verlassen Maike und Frederick den Raum, die Kinder versammeln sich um den Tisch. Jetzt fragt Grosch noch einmal genauer nach, „Wie ging es der Mama heute?“ etwa, oder „Was hat Frederick seit letzter Woche Neues gelernt?“ Die Kinder sollen so lernen, sich in andere hineinzuversetzen, Emotionen einzuordnen und in die richtigen Worte zu verpacken. Im Anschluss gibt Bianca Grosch auch an Maike weiter, was die Kinder beobachtet haben. „Ich finde es spannend, so zu reflektieren, was Frederick alles gelernt hat“, sagt Maike Gargula. „Man nimmt das Kind bewusst wahr.“

Vorfreude auf die nächste Woche

Bleibt die Frage: Funktioniert Babywatching? „Ja“, weiß Fachleiterin Dorothee Kocher. Die Kinder, die an dem Programm teilnehmen, könnten sich in der Schule meist besser äußern, seien sortierter und würden Konflikte anders lösen. Auch eine Begleitstudie des Babywatching-Erfinders Brisch mit Drei- bis Elfjährigen in Frankfurt bestätigte die Wirksamkeit.

Bei den Kindern der Sozialen Gruppenarbeit Kornwestheim ist unterdes die Luft raus. Nach der Gesprächsrunde mit Bianca Grosch und ihrer Kollegin freuen sie sich auf die Nachmittagsfreizeit. Vorher winken sie aber noch Frederick und seiner Mutter zum Abschied. „Die Kinder freuen sich immer auf das Babywatching“, weißt Grosch. Lange müssen sie nicht warten: Nächste Woche werden Frederick und Maike wieder zu Besuch sein.