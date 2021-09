Kornwestheim Backsteine verschwinden hinterm Putz

Kornwestheim - Ihre erste Stunde beginnt deutlich früher, als gewöhnlich die Schulglocken bimmeln. Und am Nachmittag verweilen sie auch ein bisschen länger in den Schulgebäuden. Bauarbeiter sind derzeit in den Schulen im Einsatz – wie in jedem Jahr, wenn die Kommunen die Sommerferien nutzen, um Sanierungsarbeiten auszuführen. Die Stadt Kornwestheim investiert in den Ferien gut 1,4 Millionen Euro in die Ertüchtigung des Ernst-Sigle-Gymnasiums, der Schiller- und der Silcherschule.