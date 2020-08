Kornwestheim Badespaß im Garten liegt im Trend

Schon seit Wochen erleben die Baumärkte in der Region einen ungewohnt starken Ansturm. Bei den Globus-Kunden in Kornwestheim sind Pools und Planschbecken in diesem Jahr der Renner. „Die Ware wird sehr stark nachgefragt“, sagt Marktleiter Theodoros Lazaridis auf Anfrage. Nicht erst seit wenigen Tagen sind solche Produkte in unterschiedlichen Ausführungen und passende Zubehörteile begehrt. Bisher gingen kaufwillige Kunden noch nicht leer aus, denn der Globus-Markt hatte sich für diese Saison stärker als in den Vorjahren mit solchen Artikeln bevorratet. „Wir haben jetzt aber nur noch die Aufblasware da. Wer noch etwas haben will, sollte sich sputen“, meint Lazaridis. Auch auf dem Weltmarkt sei bereits viel ausverkauft.