Zwei Änderungen sind notwendig

Zwei Änderungen müssen die Graffiti-Künstler laut dem Beschluss des Gemeinderats in ihrem Entwurf noch vornehmen. In einer grafischen Darstellung der wichtigsten Gebäude Kornwestheims ist auch die Moschee, die derzeit an der Stammheimer Straße entsteht, mit aufzunehmen. Und die Darstellung des roten K vorm K missfällt den Stadträten auch. Das K sehe aus wie ein X, kritisierte Pascal Fuchs (Freie Wähler). Das sahen auch andere Stadträte so, weshalb die Graffiti-Künstler das K noch einmal nachbessern sollen. Mit dem Gesamtentwurf – Gebäude-Grafik plus farblicher Gestaltung der Wände und Säulen – zeigten sich einige Stadträte nicht rundum zufrieden. „Die Zeichnung gefällt uns, der Rest nicht“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Ender Engin und kündigte eine Enthaltung der drei liberalen Stadträte an. „Kann man das Ganze nicht etwas ruhiger halten?“, fragte Silvia Stier (CDU) vorsichtig nach.