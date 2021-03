Kornwestheim Bahnhofstraße: Kein Durchkommen mehr

Kornwestheim - Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in der Stadtmitte gehen in die nächste Phase. Ab Montag, 29. März, wird die Bahnhofstraße unter der Eisenbahnüberführung für den Verkehr komplett gesperrt. Zuletzt konnte der Durchlass noch in West-Ost-Richtung befahren werden.