Kornwestheim Bald sprudelt und plätschert es wieder

Nun sind die Bauhofmitarbeiter aber wieder unterwegs. Und sie haben in Sachen Brunnen einiges zu tun. „Vor Inbetriebnahme werden die Brunnen auf Schäden und Verschmutzungen überprüft und diese behoben“, so Blum. Sobald die Brunnen wieder mit Wasser gefüllt seien, werde überprüft, ob sie auch wirklich richtig funktionieren. Dann beginnt der zweite Teil der Arbeit: „Die Mitarbeiter checken, ob möglicherweise Düsen verstopft sind, Wasserhähne tropfen oder Undichtigkeiten bestehen“, beschreibt Blum die Prozedur. In der kommenden Woche müssten schließlich alle Brunnen wieder einsatzbereit sein. Als einer der letzten ist der sogenannte „Griechenbrunnen“ auf dem Marktplatz vor dem K an der Stuttgarter Straße an der Reihe.