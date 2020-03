Michael Meyle, Chef der Städtischen Orchester, stand mit Ehefrau Tanja und den Söhnen Florian und Philipp in eisiger Kälte auf dem Balkon im Kornblumenweg; sie musizierten mit Cajon, Trompete, Posaune und Akkordeon. Zwei Häuser weiter hatte Chris Draeger, Schlagzeuger im Großen Blasorchester, ein kleines Keyboard hervorgekramt. Und im Garten gegenüber beteiligte sich die Familie Roßwag mit Streichinstrumenten an dem kostenlosen Balkon- und Gartenkonzert. Auch im Stotzgebiet und in der Stauffenbergstraße war die 18-Uhr-Musik zu vernehmen. Im Hotspot Friedrich-Siller-/Zeppelinstraße war die Begeisterung der Nachbarn so groß, dass sie Zugaben erklatschten. So erklang die „Götterfunken-Freude“ nicht ein-, nicht zwei-, nicht drei-, sondern gleich viermal.