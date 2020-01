Kornwestheim - Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße stahl ein Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe. Er hatte sich nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Sonntag, 19.20 Uhr, bis Montag, 17 Uhr, durch die Wohnungstür Eingang verschafft und Räume und Schränke durchsucht. Ein Sachschaden sei nicht entstanden, so die Polizei.