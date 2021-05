Kornwestheim - Ein Unbekannter ist in zwei Wohncontainern auf einer Baustelle in der Straße „Im Tambour“ in Kornwestheim eingebrochen. Dabei stahl der Täter Bargeld und Zigaretten. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Einbrecher vermutlich am Montag zwischen 7 Uhr und 11 Uhr Zugang verschafft und die Container durchsucht. Das Polizeirevier Kornwestheim nimmt Hinweise zu der Tat unter Telefon 1 31 30 entgegen.