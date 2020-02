Kornwestheim Bartholomä: „Die Situation ist verfahren“

Vor Ort sieht Bartholomä die CDU übrigens nicht so gespalten, wie es bundesweit den Eindruck macht. „Wir machen vor Ort Sachpolitik.“ Dass ein Orts- oder Landesverband anderer Ansicht als die Bundes-CDU sei, das sei aber nicht so ungewöhnlich. Selbst die Kornwestheimer CDU grenzt sich in einem Punkt von den Christdemokraten in Berlin ab – beim Nordostring, der von der Bundespolitik befürwortet wird, von der Kornwestheimer CDU aber abgelehnt wird.