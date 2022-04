Kornwestheim Basketball-Pionier im Krisengebiet

Kontakte zu Menschen, zu Gegenspielern in einer konfliktgefährdeten Region – im aktuellen Basketball-Geschehen werden sie offenbar so gering wie möglich gehalten. „Man nimmt die Situation vor Ort nicht wirklich wahr: Man reist an, ist im Hotel, hat Training, fährt hin und her, dann ist das Spiel und dann geht es quasi schon wieder nach Hause“, sagt Jonas Wohlfarth-Bottermann, Center im aktuellen Riesen-Team. Es bleibe nicht wirklich Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Allerdings: Speziell in Israel gebe es „mit Sicherheit mehr Sicherheitsvorkehrungen als in Deutschland, die allerdings auch begründet sind“. Es sei aber einfach befremdlich, Menschen mit Maschinengewehren in der Öffentlichkeit zu sehen.