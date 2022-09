Kornwestheim „Batnight“: Fledermausjagd mit dem Nabu

Zunächst erklärte Fledermausfreund Bernd Mathe vom Nabu einiges über die Lebensweise der Flattertiere. Er spielte auch die Jagdrufe verschiedener Fledermausarten ab, zum dran Gewöhnen. Denn die Rufe sollten ja „live“ mit dem Fledermausdetektor aufgefangen werden. „Da ist schon eine“ rief eines der Kinder, und tatsächlich: Es war noch nicht ganz dunkel und die Zwergfledermäuse gingen auf die Jagd. Der Detektor wurde angeschaltet und alle hörten das Klicken der fliegenden Jäger. Die Umgebung in der Adlerstraße ist für die Flugsäuger ideal: Unterschlupf haben sie in Kästen des Nabu, die hinter der Martinskirche hängen, aber auch im Kirchturm selbst kann man sie vermuten, ebenso wie in der daneben gelegenen denkmalgeschützten Scheune.