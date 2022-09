Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim beginnen ab Montag, 5. September in der Karlstraße – zwischen Weimarstraße und Stuttgarter Straße – mit der Erneuerung ihrer Gas-, Wasser- und Strom-Infrastruktur. Je nach Zustand werden auch die Hausanschlussleitungen bis in die Gebäude getauscht. Die Bauzeit beträgt circa zehn Wochen. Die Baumaßnahme wird unter halbseitiger Straßensperrung und Einbahnstraßenregelung in der Karlstraße ausgeführt. Während der Arbeiten kann es zu kurzfristigen Unterbrechungen der Gas- und Wasserversorgung kommen. Die Anwohner werden jedoch rechtzeitig darüber informiert. Sollten Anrainer einen Neuanschluss an das Gasversorgungsnetz wünschen (bei einem geplanten Wechsel), bitten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim um rechtzeitige Mitteilung an ihren Netzvertrieb unter Telefon 0 71 41 / 9 10 - 47 35 oder per E-Mail an netzvertrieb@swlb.de .