Kornwestheim Bauarbeiten verzögern sich

Zufahrt zum Containerbahnhof möglich

Im ersten Bauabschnitt werden der westliche und östliche Anschluss an die B 27 sowie an die Ludwigsburger Straße in Zuffenhausen umgestaltet. Für die Arbeiten muss die B 27a zwischen der Kreuzung der Landesstraße (Zufahrt Gewerbegebiet „Kreidler“) und der Kreuzung mit der Ludwigsburger Straße in Fahrtrichtung Zuffenhausen voraussichtlich bis Ende November gesperrt werden. Die Zufahrt zum Containerbahnhof ist während der Sperrung aus beiden Richtungen weiterhin möglich. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet „Kreidler“ ist bis zum Start des zweiten Bauabschnitts, der voraussichtlich für Mitte Oktober geplant ist, ebenfalls aus beiden Richtungen möglich. Der Verkehr nach Kornwestheim-Süd wird von Möglingen aus kommend über die Landesstraße Richtung Schwieberdingen und die Bundesstraße 10 Richtung Stuttgart umgeleitet. Von Zuffenhausen aus kommend ist die Fahrt nach Kornwestheim-Süd möglich.