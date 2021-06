Kornwestheim Bauarbeiter rücken etwas früher ab

Derzeit ist die B 27, die über die Gumpenbachbrücke führt, in beide Richtungen zweispurig befahrbar. Die Bundesstraße wird in keiner Bauphase über längere Zeit komplett gesperrt werden. Die größte Einschränkung kommt voraussichtlich in den Sommerferien: Dann wird es nur eine Fahrspur pro Richtung geben, und die Anschlussstelle Kornwestheim-Nord (Fahrtrichtig Stuttgart) wird gesperrt. Gemäß dem aktuellen Plan wird der Verkehr durch die Stadt zur Anschlussstelle Kornwestheim-Süd umgeleitet – über die Aldinger Straße, die Pfarrer-Hahn-Straße, die Langestraße und die Stuttgarter Straße. Die Ampeln auf dieser Strecke würden entsprechend angepasst, sagte Tim Weirich. In der Sitzung der Stadträte brachte Thomas Ulmer (Grüne) einen Gegenvorschlag zur geplanten Umleitung: Warum führt man die Autos nicht bis zur Ausfahrt am Autokino und dann von dort in Richtung Stuttgart? Oberbürgermeisterin Ursula Keck will prüfen, ob sich diese Idee umsetzen lässt.