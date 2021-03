Kornwestheim Baugebiet mit fließendem Wasser

Der Bach und seine Ufer werden mit Steinen, einer Feuchtwiese, mit Wurzelstrünken und Röhrichtbermen gestaltet. Das solle so geschickt erfolgen, dass auch in wasserarmen Zeiten stets ein wenig Wasser fließe, erklärte Geitz das Konzept. „Wir sind gespannt, was sich dort für Lebewesen einfinden“, sagte der Landschaftsarchitekt. Eine Schnakenplage wie von Stadträten befürchtet schließt der Experte aber aus. An der Mühlhäuser Straße verschwindet der Bach wieder in der Erde, später soll er bis zur Kläranlage offengelegt werden.

Anwohner zapfen Bachwasser für eigene Gärten ab

Den neuen Bach, der voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 angelegt wird, säumt ein ein neuer, 1,40 Meter breiter Fußweg, der allerdings nicht für Radfahrer freigegeben wird. Um das möglich zu machen, müsste der Weg breiter sein. Dafür aber reiche der Platz nicht, erläuterte der Bürgermeister Daniel Güthler den Stadträten.

Bleibt noch ein Problem: Hauseigentümer im Bereich Wohnen am Bächle haben sich nach Beobachtung von Geitz Pumpstationen in den Garten gestellt, um sich aus dem bereits offen verlaufenden Bach mit Wasser zu bedienen. Das sollte künftig tunlichst unterlassen werden, denn „das wäre der Tod für den Bach“.

Über das Vorhaben stimmten die Stadträte im AUT auf Wunsch der CDU-Fraktion noch nicht ab. Ob der Bach offengelegt wird, wird Ende März dann im Gemeinderat entschieden.