Kornwestheim Baugemeinschaft: Einzug für Herbst geplant

Die Kosten für eine Wohnung belaufen sich auf rund vier Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, ein Tiefgaragenplatz kostet 26 000 Euro. Die Preise liegen damit unter denen, die Bauträger in der Regel für Wohnraum verlangen. Das Modell zeige, dass es möglich sei, dass sich auch Familien Wohnraum in guter Qualität leisten könnten, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Michael Gritz. Auch Markus Kämmle (Freie Wähler), lobte das Projekt, das sowohl preislich als auch ökologisch überzeuge. „Das ist der lebendige Beweis, dass es geht“, formulierte Edda Bühler (Grüne). Sie zeigte sich optimistisch, dass die Häuser auch in Zukunft in guter Obhut sein werden. Apropos Zukunft: Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä geht davon aus, dass ein solches Baugemeinschaftsmodell auch künftig in anderen Baugebieten angeboten wird.