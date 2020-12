Kornwestheim Bauhof schafft Tannen weg

Kornwestheim - Nun also doch eine Christbaumsammlung in Kornwestheim: Nachdem die Stadt am Dienstag noch mitgeteilt hatte, dass die Bäume zum Wertstoffhof oder zu einem der Häckselplätze gebracht werden müssen, informierte sie am Mittwoch darüber, dass im Stadtgebiet Sammelstellen eingerichtet werden. Dort können Bürgerinnen und Bürger ihre Christbäume zwischen dem 6. und dem 10. Januar abgeben, die Sammelplätze werden entsprechend ausgeschildert. Die abgegebenen Bäume werden anschließend dann – am 11. Januar – vom Team des Bauhofs entsorgt.