Kornwestheim Baulücke trifft auf Eckgrundstück

Die Baulücke ist nicht das einzige Grundstück, das in der Jakobstraße im Besitz der Stadt Kornwestheim ist. Das geht aus einer Zusammenstellung hervor, die die Stadtverwaltung auf Antrag der Freie-Wähler-Fraktion für den Gemeinderat vorgelegt hat. So gehören ihr auch das Wohnhaus Nr. 24 sowie das Wohn- und Geschäftshaus Nr. 16-18. Und auch eine Tiefgaragenzufahrt auf der Südseite befindet sich im Eigentum der Kommune. Konkrete Pläne mit den Arealen und Immobilien habe die Stadt nicht, sagt der Bürgermeister. Und einfach würden sich Veränderungen auch nicht gestalten. Die Grundstückszuschnitte seien in der Jakobstraße extrem kleinteilig, so Güthler. Und das sehe man der Jakobstraße auch an. Was der Bürgermeister aber nicht als negativ verstanden wissen will. „Die Kleinteiligkeit hat ihren Charme.“ Es sei eine Kornwestheimer Besonderheit. Wichtiger als in eine Struktur zu investieren sei es ohnehin, in die Häuser selbst zu investieren.