Kornwestheim Baustelle rückt gen Norden vor

Auch Busverkehr von der Baustelle betroffen

Für die Buslinie 413 entfallen in Fahrtrichtung Bahnhof Kornwestheim die Haltestellen Kornwestheim Rathaus und Johannesstraße. Der Bus fährt über den Jakob-Sigle-Platz und die Beethovenstraße zum Bahnhof. Darüber hinaus kann auch die Linie 415, die zwischen dem Bahnhof und W & W im Kornwestheimer Norden verkehrt, die Haltestellen Johannesstraße sowie An der Wette stadteinwärts nicht anfahren. Das zuständige Busunternehmen informiert über aktuelle Fahrplanänderungen auf der Internetseite von LVL-Jäger. Die Arbeiten in diesem Teilabschnitt werden laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke voraussichtlich Mitte Dezember beendet sein. Die Bauarbeiter, versichert das Unternehmen, würden auf jeden Fall noch vor Weihnachten abrücken.