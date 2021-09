Kornwestheim Baustellen behindern Stadtausfahrten

Hier sanierte die Stadt Stuttgart bis nahe an die Kornwestheimer Stadtgrenzen. Die Umleitung führte über Remseck und Pattonville. Einige Fahrer nutzten indes die umliegenden Feldwege zur Abkürzung zwischen Mühlhausen und Kornwestheim. Laut der Stadt Stuttgart kein Problem: Der PKW-Verkehr habe Richtung Kornwestheim weiterhin über das parallel zur Heidenburgstraße verlaufende Hofsträßle fahren können, so eine Sprecherin.

Schleichverkehr über Feldwege

Aus dem Kornwestheimer Rathaus klingt das nicht ganz so selbstverständlich: Es seien durchaus Beschwerden über Schleichverkehr eingegangen, heißt es von Sprecherin Marion Blum. „Grundsätzlich kontrolliert der Gemeindliche Vollzugsdienst die Einhaltung des Durchfahrtsverbotes auf landwirtschaftlichen Wegen“. Allerdings dürfe der natürlich in Stuttgart keine Kontrollen durchführen.

Die Baustelle im Süden bleibt den Kornwestheimern jedenfalls noch bis Ende Oktober erhalten. Jene in Mühlhausen ist zur Freude der Autofahrer seit kurzem wieder Geschichte. Am Mittwoch wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben. Am Donnerstagfrüh wurde die Umleitungsbeschilderung zurück gebaut, so die Sprecherin. Vielleicht, so möchte man vorschlagen, kann die Stadt Stuttgart dem Regierungspräsidium ja mit einigen Schildern aushelfen.