Kornwestheim Bauzäune sorgen für Verdruss

Stadtrat Claus Langbein (Grüne) berichtete in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, wie es den Passanten in der Johannesstraße in den vergangenen Wochen ergangen sei. Gleich drei Baufirmen hätten den Bürgersteig in Beschlag genommen, sodass die Fußgänger immer wieder wie bei einem Slalom hätten die Straßenseite wechseln müssen. Er bat Oberbürgermeisterin Ursula Keck darum, dafür Sorge zu tragen, dass Termine besser koordiniert werden. Aber das sei nicht möglich, so die OB. Die Baumaßnahmen würden von den Bauherren über mehrere Jahre geplant und vorbereitet, da könne die Stadt nicht auch noch Baustellen in einer Straße aufeinander abstimmen.