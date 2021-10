Kornwestheim Becker zieht die Zügel an

Kornwestheim - Die 2:6-Niederlage seines Landesligisten am vergangenen Wochenende gegen den SV Allmersbach bezeichnet SVK-Coach Sascha Becker als „Kollektivversagen“ – und so wurden im Training die Zügel zuletzt etwas angezogen. Vor allem das Spiel gegen den Ball, beim SVK zuletzt vor allem bei Kontern großer Schwachpunkt, stand dabei im Mittelpunkt. Seinen Unmut tat der Trainer zudem in einer längeren Ansprache kund. „Ein Großteil hat es verstanden, ein paar sind aber mit sich selber beschäftigt“, so Becker. Diese Akteure stünden an diesem Samstag um 15.30 Uhr beim SV Leonberg/Eltingen auch nicht in der Startelf.