Kornwestheim - Das Begegnungscafé auf dem Kornwestheimer Friedhof an der Aldinger Straße öffnet erstmals wieder am Samstag 18. September, um 14 Uhr. „Wir freuen uns, Sie nach so langer Zeit wieder begrüßen zu dürfen“, schreibt das Team. Leider werde das Café vorerst nur an Samstagen Besucher empfangen.