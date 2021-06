Kornwestheim Begeisterung und Freude am Glauben

Dass er selbst vor der Gemeinde stehen würde, hatte der zweifache Familienvater, der seit 2007 in Pattonville lebt, nicht geplant. Der 51-Jährige war zwar schon in der Kirche aktiv. Neben der Vorbereitung der Erstkommunikanten schreibt er das Krippenspiel für den Heiligabend-Gottesdienst und engagiert sich im Pattonvillekreis. Zu den Wort-Gottes-Feiern kam er über einen Zufall. „Als ich in einer Reha war, fanden die Gottesdienste pandemiebedingt nicht statt“, erzählt Ernemann. „Da hat dann ein anderer Gast der Einrichtung auf eigene Faust eine Wort-Gottes-Feier organisiert.“ Und sofort war Ernemanns Interesse geweckt, das sich in weiteren Gesprächen zu dem Vorhaben entwickelte, selbst als Laie hinter den Altar zu treten. „Es gibt in Pattonville ja nur am ersten und dritten Sonntag einen katholischen Gottesdienst. Deshalb bin ich mit der Idee an Franz Nagler herangetreten“, blickt Christian Ernemann zurück. Ihm sei aufgefallen, dass an den anderen Sonntagen nur wenige Pattonviller in die Gottesdienste nach Kornwestheim gegangen seien.