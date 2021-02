Kornwestheim Bei den Filmamateuren läuft der Beamer nicht

Zweimal im Monat treffen sich die Cineasten normalerweise im Vereinsheim im Alten Bahnhof. „Die Mitglieder bringen ihre Filme mit, wir schauen diese dann gemeinsam an und besprechen im Anschluss, was noch besser werden könnte“, erklärt Ruckteschler. Filmabende wie diese habe es aber schon seit letztem März nicht mehr gegeben. Und das letzte Mal gesehen habe man sich im August bei einem Treffen im Hirschgarten. Jetzt melde er sich nur ab und zu per Mail bei seinen Vereinskollegen, berichtet Ruckteschler. Ansonsten gebe es keinen digitalen Ersatz für die gemeinsamen Filmabende. Nur Filmwettbewerbe finden online statt, der Landesverband der Filmamateure organisiert beispielsweise gerade eine digitale Ausgabe des Frühjahrswettbewerbs. Aus Kornwestheim kommt in diesem Jahr ein Beitrag: ein zehnminütiger Naturfilm.