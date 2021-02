Kornwestheim Bei den Sängerinnen stimmt die Harmonie

Kornwestheim - Das Beste aus der Situation machen: mehr bleibt auch den Sängerinnen A-Cappella Ladies gerade nicht übrig. „Es ist unser wichtigstes Ziel, den Verein zusammenzuhalten, sodass wir nach der Pandemie weiter zusammen singen können“, erzählt Andrea Stamm, die erste Vorsitzende des Vereins. Der in Pattonville gegründete Frauenchor, der aktuell aus 26 aktiven Sängerinnen besteht, darf sich im aktuellen Lockdown nicht zu gemeinsamen Proben treffen – vom Singen hält das die Chormitglieder trotzdem nicht ab. Im Sommer wurde draußen oder in Fünfergruppen geprobt. Mit dem zweiten Lockdown ist der Chor auf Zoom umgestiegen und probt dort in den einzelnen Stimmgruppen. „Dort üben wir Töne, Text und Interpretationen“, berichtet Stamm.