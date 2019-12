Kornwestheim Bei der Rückkehr war das Pedelec weg

Kornwestheim - Dass sein Pedelec gestohlen worden war, stellte ein 66 Jahre alter Mann fest, nachdem er am Montag zum Standort in der Straße „Am Sportplatz“ zurückgekehrt war. Dort hatte er das Pedelec am Samstag um 20 Uhr mit einem Fahrradschloss an eine Sitzbank angeschlossen. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann allerdings fest, dass ein bislang unbekannter Täter das Schloss durchtrennt und das Pedelec der Marke „Prophet E-Bike“ im Wert von circa 1100 Euro gestohlen hatte. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet daher nun Zeugen, die etwas gesehen oder bemerkt haben, sich unter Telefon 0 71 54 / 1 31 30 zu melden.