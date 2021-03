Kornwestheim Bei Sonne ist am Bahnhof Abfallalarm

Kornwestheim - Man kann kaum mit den Augen folgen. Im Eiltempo fliegen erst ein Kaffeebecher, eine Essenbox und dann eine Getränkedose in den grünen Müllsack. Innerhalb weniger Sekunden haben Thomas Metzger und Günther Blank einen Müllberg vor einem der geschlossenen Restaurants am Bahnhofsvorplatz verschwinden lassen. „Heute ist es noch ziemlich entspannt. Wegen des schlechten Wetters am vergangenen Wochenende waren die Menschen wohl nicht so viel vor der Tür“, sagt Thomas Metzger, der seit 34 Jahren für den Bauhof arbeitet.