Kornwestheim Beim Bauen am Scheidepunkt

Minister haben einen guten Job gemacht

Geht die SPD mit ihrem Spitzenpersonal gut aufgestellt in die Wahl?

Ja. Zumal unsere Minister alle einen guten Job in der Regierung gemacht haben, wenn man es mal objektiv betrachtet.

Kürzlich diskutierte die Partei zum Thema Identitätspolitik. Erreicht die SPD aber noch ihre klassischen Wähler?

Ich denke, man muss sich in der SPD über das Thema Identität unterhalten. Wir sind eine Partei, die zunächst den klassischen Arbeiter bedient hat. Wir sind auch die Partei, die das Thema Solidarität ganz stark auf unsere Fahnen geschrieben hat. Beides gibt es noch in unserer Gesellschaft, aber doch nicht mehr so, wie es mal war. Wenn ich jetzt als Lehrer, der ich lange war, an meine Schüler denke, dann ist das Thema „Lebe deinen Traum“ ein starkes. Also Individualität. Und das widerspricht natürlich schon dem Gedanken der Solidarität. Ich denke aber nicht, dass dieses Thema ganz „kaputt“ ist. Im Gegenteil: Solidarität wird wieder wichtiger werden.

Individualismus, das Aufspalten in immer kleinere Interessensgruppen – das spielt der SPD nicht in die Karten, oder?

Nein, mit Sicherheit nicht.

Wie schlägt sich die Kommune in Sachen Coronastrategien?

Es gab Zeiten, wo sich vor dem Rathaus Schlangen gebildet haben und es wirklich lange gedauert hat, bis man zu der gewünschten Ansprechstelle gelangte, für einen neuen Ausweis zum Beispiel. Da war es sicherlich schwierig. Aber generell schlagen wir uns ordentlich. Wo ich mir Sorgen mache, ist beim Thema Kultur. Weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Vereinskultur ist die eine Seite, und die ist wichtig. Aber es gibt natürlich auch jene Kultur, die von außen kommt, die Impulse gibt – etwa Veranstaltungen, die im K stattgefunden haben. Es ist unheimlich wichtig, dass wir dieses Kulturangebot aufrechterhalten. Die Stadt hat getan, was sie konnte. Aber wir müssen auch künftig sicher noch einiges machen.

Der SVK ist nicht der Sport in Kornwestheim

Können Sie in der aktuellen Situation nachvollziehen, dass der SVK so massiv Forderungen erhebt?

Ich kann nachvollziehen, dass es den Vereinen im Moment nicht gut geht und dass sie deshalb auch Forderungen erheben. Aber der SVK ist nicht der Sport in Kornwestheim. Der SVK ist ein Verein, es ist der größte Verein, zweifelsohne. Man muss aber aufpassen, was man miteinander verquickt. Ich fand die jüngsten Diskussionen nicht so richtig glücklich. Wir sind eigentlich immer, das sage ich auch für meine Fraktion, bereit, mit Kultur und Sportvereinen im Gespräch zu bleiben. Und natürlich, wenn es Forderungen, Ansprüche, Bitten gibt, uns mit diesen auseinanderzusetzen. Aber in dem Fall wäre es sinnvoll gewesen, wenn der Stadtverband für Sport gesagt hätte: Wir müssen reden.

Der Nachtragshaushalt ist verabschiedet. Es gibt Einnahmeausfälle und höhere Ausgaben wegen der Pandemie. Die Stadt ist schuldenfrei, muss aber trotzdem massiv aufs Geld gucken. Machen Sie sich Sorgen um die Finanzen in den nächsten Jahren?

Wenn jemand sagen würde, er macht sich überhaupt keine Sorgen um die Finanzen, wäre das einfach kurzsichtig. Man weiß auch nicht, wie es weitergeht – ob wir irgendwann ein normales Jahr bekommen oder nicht. Wir sind bis jetzt ganz gut durchgekommen, aber das ist endlich. Käme jetzt noch ein Lockdown, würden die finanziellen Schwierigkeiten natürlich größer werden. Andererseits ist das, was an Ausgaben vor uns steht, über relativ lange Zeiträume planbar.

In jüngster Zeit war das Thema Unwetter ein großes – auch bei uns. Sehen Sie die Stadt in Sachen Überschwemmungsschutz gut aufgestellt oder muss man da noch mehr machen?

Der Gewässerentwicklungsplan wurde ja im Juni verabschiedet. Er macht auch Vorgaben zur Ableitung des Niederschlagswassers. Ein paar Stichworte dazu sind Dachbegrünung, Regenwasserspeicherbecken, Freihalten von Überschwemmungsbereichen, Gewässerrandstreifen. Diese Schwerpunkte müssen wir bei Planungen mitberücksichtigen und sie dann auch umsetzen. Dass wir etwas machen müssen und es nicht einfach aussitzen können, ist klar.

Die grünen Stellen erhalten

Bleibt die Frage, wie sehr man sich als Stadt überhaupt wappnen kann…

Wir müssen auf jeden Fall die grünen Stellen erhalten, die wir in bebauten Gebieten noch haben. Zum Beispiel sollte nicht jeder anfangen, seinen Vorgarten für einen Autostellplatz zuzubetonieren. Das Wasser versickert in Gärten, aber wenn ich eine betonierte Fläche habe, dann rauscht es halt irgendwohin und sammelt sich.

Damit sind wir beim Thema Bauen. Innenstadtverdichtung oder grüne Wiese – das ist ein schwieriges Spannungsfeld, gerade in Kornwestheim…

Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Lange war das Motto: Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Wir hatten Glück, als die Amerikaner aus Kornwestheim gegangen sind, das hat mehr Innenverdichtung möglich gemacht. Inzwischen ist das so langsam vorbei. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo es umschwenkt, wo wir sagen, wir brauchen innen nicht bloß bebaute Flächen, wir brauchen auch grüne Flächen, die für Abkühlung sorgen. Ich sehe da noch große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Zumal man ja weiß, dass Kornwestheim zu den Gemeinden gehört, die jetzt schon mit die meisten überbauten Flächen haben.

Ist es jetzt auch mal gut mit Neubauten und Bevölkerungszuwachs? Oder ist es weiter wichtig, zu bauen? Sollte es nur noch sozialer Wohnungsbau sein?

Das Thema Sozialer Wohnungsbau müssen wir stärken, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Meine Fraktion hat schon lange gesagt, dass wir an den Orten, wo Neubauten noch denkbar sind, mehrstöckig bauen sollten. Im Großen und Ganzen sind wir an einem Scheidepunkt. Wir müssen uns bei jeder Maßnahme eigentlich neu überlegen, ob sie wirklich sinnvoll ist. Nur noch Bauen auf Teufel komm raus, das ist, glaube ich, jetzt vorbei. Und: Man muss sich auch überlegen, wie viel Wohnraum für den einzelnen sinnvoll ist. Daran hängt dann auch die Frage, wie massiv man ein Wohngebiet bevölkern kann, ohne soziale Probleme zu riskieren. Wenn die Coronazeit vorbei ist, werden wir einige solche Probleme haben, an den Schulen und ganz allgemein. Wir müssen in puncto Sozialarbeit noch einmal etwas tun und zum Beispiel Stellen schaffen für Sozialarbeiter, und beim Bauen müssen wir einfach aufpassen, dass wir keine Grenzen überschreiten. Wenn sich zu viele Leute auf zu engem Raum begegnen, wächst die Aggressivität.

Die Innenstadt muss zum Treffpunkt werden

Ein weiteres Corona-Thema: der Einzelhandel. Ich gehe davon aus, dass Sie weiterhin an der autofreien Innenstadt festhalten?

Ja, das war ja in unserem letzten Antrag so drin. Wir stehen auch hinter der Bürgerbeteiligung, und ich bin gespannt auf das Ergebnis der Umfrage. Wenn das Ergebnis da ist, muss man es bewerten. Zu entscheiden haben am Ende des Tages natürlich dennoch wir Stadträte, nach verschiedenen Kriterien. Ich sage: Allein die Möglichkeit, mit dem Auto vor die Ladentür zu fahren, wird die Innenstadt nicht retten. Dafür ist einfach zu viel in Bewegung, ich denke an Entwicklungen wie den Onlinehandel oder den „Donuteffekt“ – weil eben außen herum sehr viele besser mit dem Auto erreichbare Geschäfte liegen. Unsere Konsequenz muss doch sein, die Innenstadt so attraktiv zu gestalten – in Sachen Aufenthaltsqualität –, dass die Leute gerne hingehen, dass sie ein Treffpunkt wird. Das hilft dann auch dem Einzelhandel. Wenn Leute da sind, dann kaufen sie sich auch was.

Nur um den Handel und Aufenthaltsqualität geht es aber nicht, oder?

Es kommt bei der Innenstadtentwicklung eine weitere Dimension dazu, die man nicht vernachlässigen darf: der Klimaschutz. Es gibt ja eine Klimauntersuchung für Kornwestheim. Auf der Karte dazu kann man sehen, dass wir in der Innenstadt eine Zone haben, die klimamäßig im Moment nicht gut funktioniert – es ist zu viel zubetoniert. Es gibt viele Gebäude und wenige grüne Flächen. Wir müssen schauen, dass wir mehr Grün in die Innenstadt bekommen. Wenn wir das tun wollen, ist die autogeeignete Innenstadt das falsche Thema. Wir reden die ganze Zeit davon, wie man mit dem Fahrrad besser in die Innenstadt kommen könnte, und viele tun das auch. Aber ich fühle mich ganz oft als der Schwächere dort, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Ich muss jede Sekunde aufpassen, dass ich nicht irgendwo gefährdet bin. Wohlfühlen geht anders.

Ist Innenstadt auch Identität?

Ja, absolut. Wir sind über lange Jahre eine Stadt gewesen, der nicht so richtig klar war, wo eigentlich ihr Zentrum liegt. Aber das braucht man, es ist für die Identität der Stadt unheimlich wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ansprechende Treffpunkte brauchen. Auch für das Thema Integration.

Auch die Judeko ist in Sachen Innenstadtentwicklung eingebunden. Wie machen sich die Jugendlichen generell?

Ich freue mich über das, was bisher schon gelaufen ist. Ich hoffe, dass sie dranbleiben und dass Kontinuität reinkommt. Deshalb war es uns auch wichtig, dass es mit der Skaterbahn ein Projekt gibt, das realisiert wird und wo die Jugendlichen wirklich nah dran sind. Sonst hat man irgendwann ein Gremium, dessen Mitglieder Frust entwickeln, weil es keine Entscheidung gibt.

Zur Person

Hans-Michael Gritz

ist 66 Jahre alt und Vater zweier erwachsener Kinder. Die SPD-Fraktion im Kornwestheimer Gemeinderat führt er bereits seit 2009. Gritz war bis vor Kurzem Lehrer am Beruflichen Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen, wo er Englisch, Gemeinschaftskunde und Geschichte unterrichtet hat. Nun ist er im Ruhestand.