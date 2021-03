Kornwestheim Beim Golfen zu zweit leidet die Geselligkeit

An Turniere war natürlich nicht zu denken. „Damit ist auch die Geselligkeit währenddessen und danach weggefallen, gleichzeitig musste das Restaurant schließen“, sagt Tobias Heinz. Ebenso sei die totale Platzsperrung im Jahr 2020 und die dann folgende Begrenzung auf das Spiel nur mit zwei Personen im Flight – also in einer Spielgruppe – ein großes Hindernis für die Pflege der Verbundenheit zwischen den Mitgliedern. „Durch diese Begrenzung konnten auch die Mitglieder nur seltener zum Golfspiel kommen im Vergleich zur Vergangenheit“, merkt Heinz an. So konnten sich die Mitglieder zwar über die üblichen Kommunikationswege zu einem Spiel zu zweit verabreden. Der restliche Austausch musste – und muss – dann aber außerhalb des Golfgeschehens stattfinden.