Kornwestheim - Die Corona-Krise geht auch am Weltladen Karibu nicht spurlos vorbei. Mit dem Beginn des zweiten Lockdowns am 16. Dezember schloss das Geschäft in der Johannesstraße 31 seine Türen – ausgerechnet zur umsatzstärksten Woche des Weihnachtsgeschäfts. Gleich zum Jahreswechsel dann die nächste Hiobsbotschaft: Die Corona-Beschränkungen werden bis Ende Januar verlängert, die Geschäfte bleiben dicht.