Kornwestheim Beim Zweitligisten gut mitgehalten

Die vier intensiven Tage in Kornwestheim will Alexander Schurr aber auch als Zeichen der Verbundenheit mit der Stadt verstanden wissen. Man habe sich mit Partnern, die die Mannschaft unterstützen, getroffen, und bei der Hochzeit eines Fans standen die Lurchis vorm Rathaus Spalier. Die in Kornwestheim lebenden Spieler durften daheim übernachten, die anderen waren im Gasthof Hasen einquartiert. Zum Frühstück morgens um acht Uhr war das Team aber wieder vereint. Trainingsbeginn war um 9.30 Uhr – zunächst unter der Leitung von Athletiktrainer Jens Babel, bevor Alexander Schurr das Kommando übernahm. Torwarttrainer Pascal Welz nahm sich seiner Schützlinge Jan David und Niko Henke an.

Heute stehen beim SVK Leistungstests auf dem Programm, morgen ein weiteres Mannschaftstraining. Fürs Wochenende hat Schurr seinen Mannen freigegeben, bevor am Montag die Vorbereitung auf das erste Punktspiel am Samstag, 4. September, beim TV Plochingen beginnt. Erster Heimgegner ist am 11. September der VfL Pfullingen.