Kornwestheim Bekommen Erzieherinnen Arbeitskleidung?

Eltern sollen hier Kinder bringen und holen können, wann es ihnen genehm ist – sie also auch mal erst im Laufe des Vormittags in der Kita abgegeben oder schon am frühen Nachmittag abgeholt werden können, weil ein Elternteil früher Feierabend hat. Das erhöht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, hat die FDP ihren Antrag begründet. Durch die Bank wurde das Begehren abgelehnt. Aus „pädagogischer Sicht“, so Stadtrat (und Erzieher) Daniel Joppien (Grüne/Linke) sei das nicht sinnvoll. Es gebe Ankerpunkte im Laufe eines Kindergartentages, bei denen es gut sei, wenn alle Kinder anwesend seien. Es würde zu viel Unruhe entstehen, wenn laufend Kinder kommen und gehen würden. „Erwachsene müssen auch pünktlich sein“, so Gabi Walker (Freie Wähler). Die Stadt schreibt in ihrer Stellungnahme zu diesem Antrag: „Kinder, die täglich zur gleichen Zeit in der Einrichtung sind, können Freundschaften mit anderen Kindern schließen und vertraute Spielpartner erleben.“ Es biete Sicherheit und das Wohlfühlen in der Gruppe.