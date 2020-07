Kornwestheim Belkin mischt in der „Liberalen Vielfalt“ mit

Nun hat der engagierte junge FDPler ein neues Projekt, an dem er mitwirkt und das bundesweit ausstrahlt – oder es zumindest in nicht allzuferner Zukunft soll. Gemeinsam mit anderen Freien Demokraten hat Belkin die „Liberale Vielfalt“ ins Leben gerufen. Nachdem sich am 13. Juni der Verein in Frankfurt auf Bundesebene konstituiert hat, gründete sich einen Tag später der Landesverband Baden-Württemberg in Stuttgart. Hier ist Belkin als stellvertretender Landesvorsitzender mit im Boot.