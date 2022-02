Kornwestheim Beschweren – aber richtig

Gesetzt den Fall, Ihr Leerungstag ist der Montag und die Müllabfuhr ist nicht gekommen. Dann dürfen Sie nicht gleich am Dienstag im Servicecenter der AVL anrufen oder eine Mail schreiben und sich beschweren. Die AVL bittet darum, noch einen Tag zu warten und sich erst zu melden, wenn die Müllmänner auch am Dienstag noch nicht vorgefahren sind. Am Mittwoch wird’s dann aber auch allerhöchste Zeit, denn schon am Donnerstag ist es für eine Beschwerde zu spät, wie die AVL ihre Kunden wissen lässt. „Eine Leerungsreklamation ist nicht möglich, wenn der Leerungstermin Ihrer Bio- oder Restmülltonne mehr als zwei Arbeitstage (Der Tag Ihrer Reklamation zählt nicht mit) zurückliegt.“ Eine klare Ansage. Sie merken: Mit dem Montag als Leerungstag haben wir uns ein einfaches Beispiel ausgesucht. Wehe den Haushalten, bei denen der Müll am Freitag (nicht) abgeholt wird. Da wird’s kompliziert, denn wir wissen nicht, ob die AVL den Samstag als Arbeitstag zählt. Vermutlich nicht, auch wenn man derzeit die Müllwagen häufig am Samstag durch die Stadt kurven sieht, weil noch einiges nachgearbeitet werden muss. Anders als bei Rest- und Biomüll verhält es sich beim